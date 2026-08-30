Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 30 Ağustos buluşması: Erdoğan tebrikleri kabul etti

Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet erkanı ve yabancı misyon şefleri Erdoğan'a 30 Ağustos tebriklerini sundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 30 Ağustos buluşması: Erdoğan tebrikleri kabul etti

Törenin akışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Büyük Zafer'in 104'üncü yılı anma törenlerine katıldı. Anıtkabir'deki programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, burada gelen tebrikleri kabul etti.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi:

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından düzenlenen kabul töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi ve törenin ruhuna uygun bir tören programı uygulandı.

Katılımcılar ve kapanış:

Kabul törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

Etkinlikte ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı
images

Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı
images

Başkentte birlik mesajı: 30 Ağustos töreni TBMM'den 1. Meclis'e yürüyüşle gerçek...
images

Taşucu limanında umut ve endişe arasında bekleyiş devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçirildi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor