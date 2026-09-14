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Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Erdoğan ile Destici görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti; iki isim bir araya geldi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Erdoğan ile Destici görüşmesi

Cumhurbaşkanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Kabul yeri:

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki resmi mekanlarda yapıldı.

Katılımcılar:

Kabulde yer alan isimler arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Destici bulunuyor.

Resmî kabul, tarafların karşılıklı temasını kayda geçirirken, toplantının ayrıntılarına ilişkin bilgiler kurum kanallarından duyurulacaktır.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ&#039;Yİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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