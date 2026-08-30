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Cumhuriyet caddesi'nde birlik mesajı: Bayburt 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Cumhuriyet Caddesi'nde törenle kutlandı; protokol konuşmaları, şiirler, halk oyunları ve resmi geçit yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cumhuriyet caddesi'nde birlik mesajı: Bayburt 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı

Törenin ayrıntıları:

Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Caddesi’nde bir tören düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Protokol ve konuşmalar:

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz katıldı. Protokol mensupları, vatandaşların ve törene katılanların bayramını kutladı ve program boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinlikler ve kapanış:

Programda askeri personel ve öğrenciler tarafından kahramanlık temalı şiirler okundu. Halkın beğenisini çeken gösteriler arasında Bayburt barları ile halk oyunları yer aldı. Kutlama, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

BAYBURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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