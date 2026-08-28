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Cumhuriyet Caddesi'nde geceyi delen kurşunlar: dükkan hedef alındı

Bolu'da gece 03.30'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki F.D.'ye ait CD dükkanı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı; polis geniş çaplı çalışma başlattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cumhuriyet Caddesi'nde geceyi delen kurşunlar: dükkan hedef alındı

Gece yarısı silahlı saldırı

Bolu'da gece saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir CD dükkanı silahlarla hedef alındı. İş yeri sahibi F.D.'ye ait dükkana düzenlenen saldırının ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Saldırının ardından bölge kısa süreli bir güvenlik çemberine alındı ve görgü tanıklarından bilgi alınmaya başlandı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Öğle saatlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkanda ve sokak üzerinde detaylı delil araması yaptı. Polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilip yakalanması amacıyla gece saatlerinden bu yana geniş çaplı ve aralıksız bir çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor; ekiplerin delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmaları sürüyor.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN BİR CD DÜKKANI...

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN BİR CD DÜKKANI KURŞUNLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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