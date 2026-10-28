Cumhuriyet coşkusu Efeler'de: başkan Anıl Yetişkin'den birlik ve gelecek vurgusu

Başkan Yetişkin’den Cumhuriyet mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu dönüm noktasının milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi olduğunu vurguladı. Yetişkin, Cumhuriyet’in hem tarihe karşı bir vefa hem de geleceğe dair güçlü bir inanç olduğunu ifade etti.

cumhuriyetin anlamı ve Atatürk vurgusu:

Başkan Yetişkin, cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bağımsızlık destanının sonucu olduğunu belirterek, cumhuriyetin düşünce özgürlüğü, fırsat eşitliği ve adaletin teminatı olduğunu söyledi. Atatürk’ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü, toplumun ortak pusulası olarak tanımlayan Yetişkin, bu bilinçle hareket etmenin yerel yönetim olarak bir görev olduğunu dile getirdi.

anma, minnet ve yürüyüş daveti:

Yetişkin, Cumhuriyet Bayramı’nın kuruluş sürecine ve bu uğurda can verenlere karşı bir minnet ifadesi olduğunu ifade ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilere şükranlarını sundu. Mesajında barış, sevgi, kardeşlik ve huzur temennilerini yineleyen Yetişkin, hemşehrilerini Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak üzere 29 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 19.00'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet etti.

Konuşmasını, Cumhuriyet değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla sonlandıran Başkan Yetişkin, bu duygularla tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Yaşasın Cumhuriyet! diye seslendi.

BAŞKAN YETİŞKİN’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI