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cumhuriyet coşkusu hastanede sanatla canlandı

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 29 Ekim'de 'Sağlıkla, Sanatla, Cumhuriyetle' etkinliğinde 103. yılını müzik, dans ve resimle kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

cumhuriyet coşkusu hastanede sanatla canlandı

etkinlikte sanat ve sağlık bir aradaydı:

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikle Cumhuriyet’in 103. yılını sanatın farklı dallarıyla kutladı. Hastanenin C Blok lobisinda gerçekleşen program, çalışanlar ve davetliler arasında coşkulu bir hava yarattı.

programdan öne çıkanlar:

Etkinlikte sahne alan bando gösterisi bayramın ritmini belirlerken, Cumhuriyet Sergisinde Cumhuriyet temalı resim ve eserler ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca düzenlenen vals gösterisi ile yan flüt ve piyano konseri kutlamaya ayrı bir zarafet kattı.

yönetimden mesaj:

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Şafak Aygül, etkinliğe ilişkin olarak mutluluğunu dile getirdi ve şunları vurguladı: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bilimin ışığında yürüdüğümüz yolun ve geleceğe duyduğumuz güvenin temelidir.' Dr. Aygül, 'Sağlıkla, Sanatla, Cumhuriyetle' temasıyla düzenlenen buluşmaya katkı sunanlara teşekkür ederek, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Hastane yetkilileri, benzer kültürel etkinliklerin hem çalışanların moraline hem de toplumla kurulan bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti ve 29 Ekim vesilesiyle halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

CUMHURİYET’İN 103. YILINI “SAĞLIKLA, SANATLA, CUMHURİYETLE!” TEMASIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLE...

CUMHURİYET’İN 103. YILINI “SAĞLIKLA, SANATLA, CUMHURİYETLE!” TEMASIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLE KUTLADI. MÜZİK, DANS VE RESİM SANATININ BULUŞTUĞU PROGRAMDA CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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