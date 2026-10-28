Cumhuriyet emanetimiz: birlik, fedakarlık ve gelecek vizyonu

Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda cumhuriyetin taşıdığı değere dikkat çekti. Mesajında 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan sürecin yalnızca yönetim biçimindeki bir değişim olmadığını, aynı zamanda esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden varoluşu olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin anlamı ve vurgular:

Çavuşoğlu mesajında, cumhuriyetin toplumsal ve kuşaklar arası bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Mesajdan öne çıkan bölümde Başkan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet; evlatlarımızın güvenli adımları, gençlerimizin yarınlara olan inancı, annelerimizin fedakarlığı, babalarımızın dik duruşu ve bu toprakların ömürlük hürriyet imzasıdır”. Bu tanımlama, cumhuriyetin hem bireysel hem de kolektif düzeyde güven ve umut kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Çavuşoğlu, tarihin akışını değiştiren o büyük iradenin yüzyılı aşkın süredir toplumun damarlarındaki inanç ve ülkedeki kardeşliğin ifadesi olduğunu belirtti. Küllerinden yeniden doğan vatanın atalarımızdan devralınan en mukaddes emanet olduğuna dikkat çekti.

geçmişten geleceğe sorumluluk:

Başkan, cumhuriyetin korunmasının yanı sıra ileriye taşınmasının da bir görev olduğunu vurguladı. Mesajında akıl, bilim, sanat ve emeğin ışığında Cumhuriyetin daha ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurumlaştırdığı çerçeveye atıfla, 23 Nisan’ın çocuklara, 19 Mayıs’ın gençlere, Cumhuriyetin ise tüm yurttaşlara emanet edildiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, geçmişten alınan güçle bu emanetin öneminin her geçen gün arttığını ifade ederek, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet gibi bir değeri bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; aziz ulusumuzun ve tüm Denizlili hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum”.

Başkanın mesajı, hem Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sadakati hem de geleceğe dönük sorumluluğu hatırlatan bir çağrı niteliği taşıdı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU,