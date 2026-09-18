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Cumhuriyet mahallesinde kültüre açılan geniş alan: 3 bin 840 metrekarelik kitap kahve inşası sürüyor

Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 bin 840 metrekarelik yeni kitap kahve inşa ediyor; okuma salonu, kütüphane, çocuk bölümü ve teras olacak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Cumhuriyet mahallesinde kültüre açılan geniş alan: 3 bin 840 metrekarelik kitap kahve inşası sürüyor

Cumhuriyet mahallesinde kültüre açılan geniş alan: 3 bin 840 metrekarelik kitap kahve inşası sürüyor

Çayırova Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen yeni kitap kahve projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje, 3 bin 840 metrekarelik alanda Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nin bitişiğinde yükseliyor ve ilçeye kazandırılan diğer tesislerin ardından üçüncü kitap kahve olma özelliğini taşıyor.

projenin konumu ve yönlendirilmesi:

İlçeye daha önce kazandırılan Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'nin ardından hayata geçirilen bu tesis, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi öncülüğünde şekilleniyor. Çalışmalar, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor ve modern tasarımıyla kente örnek olması bekleniyor.

hedef kitle ve beklenen kazanımlar:

Projenin özellikle Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin kültürel ve sosyal taleplerine yanıt vermesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, tesisin gençlerin kitaplarla buluşacağı, ders çalışıp zaman geçirebileceği bir buluşma noktası olacağını vurguluyor.

tesis içeriği ve kullanım:

Yeni kitap kahvede okuma salonu, kütüphane, sessiz oda, çocuk kütüphanesi, kafeterya servis alanı, kapalı teras ve veranda gibi çok amaçlı bölümler yer alacak. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması planlanan tesis, hem eğitim hem de sosyal etkinliklere hizmet edecek nitelikte tasarlanıyor.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahalle’mize yeni bir Kitap Kahve kazandırıyoruz. Gençlerimizin kitaplarla buluşacağı, ders çalışıp keyifli vakit geçireceği yeni buluşma noktamız için çalışmalarımız hızla devam ediyor ifadelerine yer verildi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET MAHALLESİ&#039;NDE İNŞA EDİLEN VE 3 BİN 840 METREKARE ALANA...

ÇAYIROVA BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE İNŞA EDİLEN VE 3 BİN 840 METREKARE ALANA SAHİP YENİ KİTAP KAHVE PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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