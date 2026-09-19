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Cumhuriyet mahallesine dayanışma merkezi: Kemal-Sultan Aslan taziye evi açıldı

Adıyaman’da Aslan ailesinin desteğiyle açılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi, Başkan Abdurrahman Tutdere’nin girişimiyle kentin taziye sayısını dörde çıkardı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet mahallesine dayanışma merkezi: Kemal-Sultan Aslan taziye evi açıldı

Cumhuriyet mahallesine dayanışma merkezi: Kemal-Sultan Aslan taziye evi açıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile hayırsever Aslan ailesinin katkılarıyla yapılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi, Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje ve katılımcılar:

Tören konuşmasında Başkan Abdurrahman Tutdere, taziye geleneğinin Adıyaman’ın kültüründe ve inancında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Tutdere, görev süreleri boyunca Ömer Turan, İmam Ağa ve Boynukara taziye evlerini kente kazandırdıklarını belirterek, bugünkü açılışla birlikte tamamlanan taziye evi sayısının 4 olduğunu söyledi. Ayrıca Altınşehir, Varlık, Kayalık ve Alitaşı mahallelerinde yapımı süren dört taziye evinde çalışmaların son aşamada olduğu aktarıldı.

Hizmet kapsamı ve güvenlik önlemleri:

Belediyenin taziye evlerini yalnızca inşa etmekle kalmayıp, mevcut tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi temel ihtiyaçlarını da karşıladığı kaydedildi. Tutdere, bütçe imkânlarının elvermesi halinde ihtiyaç sahibi ailelerin taziye giderlerine destek sağlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini belirtti. Kemal-Sultan Aslan Taziye Evinin depreme dayanıklı olarak inşa edildiği ve 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılmasında dayanışma kültürünün önem taşıdığına dikkat çekildi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi resmen hizmete açıldı ve törene katılanlar tesisin mahalleye sağlayacağı sosyal katkılara ilişkin beklentilerini paylaştı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE’NİN GİRİŞİMLERİ VE HAYIRSEVER ASLAN AİLESİNİN...

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN TUTDERE’NİN GİRİŞİMLERİ VE HAYIRSEVER ASLAN AİLESİNİN DESTEĞİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN KEMAL-SULTAN ASLAN TAZİYE EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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