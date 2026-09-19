Cumhuriyet meydanı'nda duygusal anlar: lise öğrencisinin şiiri törende yankı uyandırdı

Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koyma ile başladı. Törene Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi temsilcileri katıldı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program devam etti.

Törenin akışı ve vurgulanan mesajlar:

Programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e verilen unvana atıfla törene katılanları bilgilendirdi. Avcı, sözlerinde "Bir gazi vurulunca değil, unutulunca ölür" ifadesini öne çıkardı ve Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği direniş, mertlik ve adanmışlık özelliklerine vurgu yaptı.

Avcı konuşmasında ayrıca toplumun kadınlarının da vatan savunmasındaki fedakârlığını örneklerle anlattı; konuşmada Hacer Ana'nın oğlunu cepheye gönderirken söylediği sözler de aktarıldı. Başkanın aktardığı bu ifadeler, törenin duygusal tonunu güçlendirdi.

Öğrencinin şiiri ve törenin kapanışı:

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları şiirlerle günün anlamını aktardı. Okul öğrencisi Ecrin Uğuz, "Ya Gazi Ol Ya Şehit" adlı şiiri seslendirirken duygularına hâkim olamadı; sesi titredi ve gözleri doldu. Katılımcılar arasında kısa ve anlamlı anlar yaşandı, genç sesin etkisi salonda hissedildi.

Programın sonunda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazilerle sohbet edip hatırlarını sordu ve törendeki katılımcılarla vedalaşarak programı sonlandırdı.

BİLECİK REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ ÖĞRENCİ ECRİN UĞUZ'DAN DUYGULANDIRAN ŞİİR