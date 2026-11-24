Cumhuriyet Meydanı'nda kaza simülasyonu emniyet kemerinin önemini gösterdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplumda trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi. Etkinlikteki odak noktasını ise kaza anını birebir yaşatan simülasyon aracı oluşturdu.

simülasyonla öğrenmek:

Jandarma ekipleri önce vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi. Ardından katılımcılar simülasyon aracına alınarak anlatılanların pratikteki etkileri gösterildi. Araç içinde emniyet kemeri takılı olan kişiler, onlarca takla ve şiddetli sarsıntıya rağmen herhangi bir hasar almadan araçtan çıkabildi; bu durum kemerin koruyuculuğunu somut şekilde ortaya koydu.

vatandaşların izlenimleri:

Simülasyonu ilk kez deneyimleyen Zekiye Yılmaz, "Çok önemli bir deneyim yaşadım. Arka koltukta otururken emniyet kemeri takmıyordum. Artık orada da takacağım. Onca taklaya rağmen kafam bir yere vurmadı. Sadece kemerin askısını hissettim. Emniyet kemeri takmasam sakatlanmam içten bile değildi. Bundan sonra araca binerken ilk işim emniyet kemerini takmak. Arka koltukta takmıyordum, ona da dikkat edeceğim" dedi.

Etkinliğe katılan Emeç ailesi ise deneyim sonrası şu değerlendirmeyi paylaştı: "İlk kez kaza simülasyon aracına bindik. Herkes kesinlikle emniyet kemeri takmalı. Emniyet kemerinin koruduğunu gördük. Emniyet kemeri hayata bağlıyor. Ayrıca hız kurallarına da uymak gerekiyor. Emniyet ve jandarmamız bizlerin güvenliği için var. Bu taklaları emniyet kemersiz atsak kolumuz, kafamız kırılabilir, camdan fırlayabilirdik. O nedenle herkesin emniyet kemeri takması gerekir"

Jandarma personeli, etkinliğin "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" sloganıyla gerçekleştirildiğini belirterek simülasyon aracının halkta farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında bilgilendirmenin yanı sıra ziyaretçilere simülasyon deneyimi sunularak emniyet kemeri kullanma alışkanlığının güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Samsun'a gönderilen mobil araçların yarın da Bafra 15 Temmuz Kent Meydanı'nda 10.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunulacağı duyuruldu.

Kaza anını simülasyonda yaşadılar: Onlarca taklaya rağmen emniyet kemeri hayata bağladı