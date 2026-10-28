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Cumhuriyet mirasını bilim ve akılla yarına taşımak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyetin korunması ve geleceğin bilimle inşa edilmesi çağrısını yineledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Cumhuriyet mirasını bilim ve akılla yarına taşımak

Cumhuriyet mirasını bilim ve akılla yarına taşımak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Uslu, 29 Ekim 1923 tarihinin milletimizin kaderini kendi iradesiyle tayin ettiği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

cumhuriyetin tarihî önemi:

Rektör Uslu mesajında, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği Kurtuluş Mücadelesi’nin, millî egemenlik ve bağımsızlık iradesiyle birleşerek Cumhuriyet ile taçlandırıldığı" ifadesine yer verdi. Uslu, bu tarihin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin ve milletin kendi yazgısını belirleme kararlılığının simgesi olduğuna işaret etti ve Kurtuluş Mücadelesi ile elde edilen kazanımların önemini bir kez daha hatırlattı.

geleceği inşa etme sorumluluğu:

Mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Mücadelesi kahramanları, şehitler ve gaziler anılırken, bu mirası koruma ve geliştirme sorumluluğuna dikkat çekildi. Uslu, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, temel değerlerini ve kazanımlarını korumak, bilim, eğitim, kültür ve tarih yoluyla daha ileriye taşımak" dedi.

Rektör ayrıca, bu sorumluluğun sadece geçmişin değerlerine sahip çıkmakla kalmayıp ülkenin geleceğini de bilim, akıl, eğitim ve üretim temelleri üzerinde inşa etmeyi gerektirdiğini belirtti. Üniversitenin bu anlayışla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Uslu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır." sözünü referans gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bilimin ve aklın rehberliğinde çalışmaların kararlılıkla devam ettirildiğini kaydeden Rektör Uslu, Cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılması ve ülkenin kalkınmasına katkı sunulması yönündeki taahhütlerini yineledi.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kurtuluş Mücadelesi kahramanları, aziz şehitler ve gaziler için rahmet, minnet ve şükran ifadesiyle sonlandıran Uslu, Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

NÖHÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN USLU, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ...

NÖHÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN USLU, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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