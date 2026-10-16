Cumhuriyet rüzgârı Denizli'yi bilim ve müzikle sardı

Denizli'de 29 Ekim kutlamaları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bir Şehrin Kalbinde, Bir Milletin Cumhuriyeti temalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, kent genelinde başlayan kutlama programının ilk gününde büyük ilgi gördü. Organizasyonun açılışını Bilim Şov ile Kent Orkestrası konseri yaptı; etkinlikler çocuklara ve yetişkinlere farklı deneyimler sundu.

Bilim şovunda çocuklar için deney ve keşifler:

Denizli Bilim Merkezi'nde düzenlenen Bilim Şov, geleceğin teminatı çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Öğretmenlerin rehberliğinde sahnelenen deneyler, minik izleyicilerin yoğun ilgisini çekti; gösteriler bilimin eğlenceli ve öğretici yönlerini öne çıkararak çocukların merakını artırdı.

Kent orkestrası ile akşam konseri:

Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, müzikseverlere unutulmaz bir akşam sundu. Şef Orhan Dikici yönetimindeki konserde solistler Mustafa Altuntaş, Aydanur ve Hakan Eyiden sahne alırken, davetliler 103. yıl coşkusunu notalar eşliğinde yaşadı.

Belediye tarafından hazırlanan kutlama programı, Ekim ayı sonuna dek devam edecek; kitap fuarları, tiyatro gösterileri, Denizli Opera ve Bale Günleri ile çeşitli spor turnuvaları gibi etkinlikler kent genelinde Cumhuriyet ruhunu yayacak. Program, 29 Ekim akşamı düzenlenecek fener alayı ve Derya Uluğ konseri ile doruğa ulaşacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "BİR ŞEHRİN KALBİNDE, BİR MİLLETİN CUMHURİYETİ" TEMASIYLA HAZIRLADIĞI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, BİLİM ŞOV VE KENT ORKESTRASI KONSERİYLE BAŞLADI. ÇOCUKLARI BİLİMİN RENKLİ DÜNYASIYLA BULUŞTURAN, MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATAN ETKİNLİKLERLE CUMHURİYET COŞKUSU KENTİN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR.