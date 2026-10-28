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Cumhuriyetin 103. yılı: Eskişehir'de birlik ve Türkiye vizyonu vurgulandı

Gürhan Albayrak, 29 Ekim vesilesiyle Cumhuriyetin 103. yılı kutlamasında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ve Eskişehir kadrolarının bu hedefe katkısını vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cumhuriyetin 103. yılı: Eskişehir'de birlik ve Türkiye vizyonu vurgulandı

Cumhuriyetin 103. yılı coşkusu Eskişehir'de paylaşıldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bu önemli dönüm noktasına ulaşmasının haklı gururunu ve büyük coşkusunu ifade etti. Albayrak, kutlama mesajında tarihi mücadele ve milli iradenin önemine değindi.

mesajın ana vurguları:

Albayrak mesajında, milletin zorlu koşullar altında kazandığı bağımsızlığı ve bu ruhun günümüzde de sürdüğünü belirtti. Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yokluk ve imkânsızlıklar içinde istiklalini kazanan bu millet, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bir asrı devirip yeni bir yüzyıla adım attığımız bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğumuz ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu, ülkemizi her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapma idealimizin en somut göstergesidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin sarsılmaz iradesi ve kardeşliğimizin gücü üzerinde yükselmeye devam edecektir."

eskişehir'e bakış:

Albayrak, AK Parti kadroları olarak Eskişehir’den bu büyük vizyona güç katmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şehrin ve ülkenin daha aydınlık yarınlara ulaşması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada, yerel sorumluluk ve ulusal hedefler arasındaki bağın güçlendirilmesinin altı çizildi.

Mesajını anma ve kutlama sözleriyle sonlandıran Albayrak, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. Mesaj, hem milli hafızanın canlı tutulmasına hem de yerel düzeydeki sorumluluğun teyidine odaklandı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYETİN İLANININ...

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KAPSAMLI BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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