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Cumhuriyetin 103. yılında Niğde'den birlik ve aydınlık çağrısı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamasında birlik, demokrasi ve gençlere umut veren bir Niğde için kararlılık mesajı verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Emre Koç

Cumhuriyetin 103. yılında Niğde'den birlik ve aydınlık çağrısı

Başkan Özdemir'den 29 Ekim mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyetin Türk milletine bırakılan en büyük miras olduğunu vurguladı. Özdemir, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

Cumhuriyetin önemi:

Mesajında 29 Ekim 1923'ün milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu ifade eden Özdemir, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin teminatı olduğunu söyledi. Özdemir, metninde şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimiz aydınlık geleceğimizin sönmez meşalesidir" ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "'En büyük eserim'" diyerek emanet ettiği mirasın önemine dikkat çekti.

Niğde için hedefler:

Özdemir, Atatürk'ün "'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'" ilkesinden ilham aldıklarını belirterek, Niğde Belediyesi olarak şehri geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan, alt yapısıyla güçlü, gençlere umut veren, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Niğde inşa etme kararlılığını yineledi.

Mesajın sonunda Özdemir, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra, vatan için şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını; ebediyete irtihal eden kahraman gazileri saygı ve şükranla yad ettiğini, hayatta olan gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini belirtti. Niğdeli hemşehrilerine ve aziz millete 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını iletti.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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