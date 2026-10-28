Cumhuriyetin 103. yılında şehirler arası sanat hareketi Safranbolu'da

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yılı anısına düzenlenen '100+3 Şehirler Arası Karma Sergi', Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu'nda sanatseverlerle buluştu. Açılış, yüksekokulun Atölye Binası Sergi Alanı'nda gerçekleştirildi ve sergide 20 sanatçının çalışmaları yer alıyor.

Sergi organizasyonu ve küratör kadrosu:

Projeyi yürüten kurum Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü olurken, proje yöneticiliği ve genel küratörlük görevini Prof. Ruhi Konak üstlendi. Karabük şehir küratörlüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Gür ve Öğr. Gör. Şerife Soylu yürütüyor.

Sergi kapsamı ve takvimi:

Sergide yer alan eserler, farklı disiplin ve teknikleri yansıtan seçkilerden oluşuyor. Etkinlik, ziyaretçilere açık olacak ve 2 Kasım 2026'ya kadar gezilebilecek. Bu açılış, daha önce düzenlenen '100', '100+1' ve '100+2 Şehirler Arası Karma Sergileri''nin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Proje, belediyeler, üniversiteler, kültür müdürlükleri ve sanat galerileri ile iş birliği içinde yürütülüyor. Buna bağlı olarak Adıyaman, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Düzce, Eskişehir, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Konya, Sinop, Sivas, Tokat ve Van gibi 15 şehirde sergiler organize edildi.

Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sanatçıların küratörlük ve koordinasyon çalışmalarını üstlendiği proje ile amaç, sanat eserlerini ülkenin değişik noktalarına taşıyarak daha geniş kitlelerle buluşturmak ve kültürel etkileşimi artırmaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "100+3 ŞEHİRLER ARASI KARMA SERGİ", KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU ŞEFİK YILMAZ DİZDAR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AÇILDI.