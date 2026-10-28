Cumhuriyetin emaneti: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 29 Ekim mesajı

Van OSB başkanından 29 Ekim mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın tarihî bir sorumluluk olduğunu söyledi. Aslan, Cumhuriyetin kuruluş sürecini ve bağımsızlık mücadelesinin önemini anlatarak milli iradenin ve birlik ruhunun korunmasına dikkat çekti.

Milli mücadele ve işgal döneminin hatırlatılması:

Aslan, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan işgal girişimlerine işaret ederek, "Osmanlı topraklarını harita üzerinde paylaşan emperyalist güçler, vakit kaybetmeksizin işgal hareketlerini başlattı" değerlendirmesinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatansever komutanlar, aydınlar ve halkın farklı kesimlerinin milli direnişi örgütleyerek "düzenlenen kongreler ve yayımlanan genelgelerle milli birlik, beraberlik ve vatan bilinci perçinlenerek" işgalcilere karşı güçlü bir seferberlik başlattığını ifade etti.

Cumhuriyetin tesis edilmesi ve devlette dönüşüm:

Mesajında Milli mücadelenin ardından önceliğin vatanın imarı ve devletleşme süreci olduğuna vurgu yapan Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920’de açılmasının ve 29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyetinin bu vizyonun net sonucu olduğuna dikkat çekti. Aslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletin hiçbir zümreye bağımlı olmadan kendi hür iradesiyle yönetilmesi gerektiğine inanıyordu" sözleriyle cumhuriyetin kuruluş felsefesini özetledi.

Aslan, milli zaferin sadece sahada kazanılmadığını; Lozan Barış Antlaşması ile bu başarının hukuki ve fiili olarak tescillendiğini belirtti. Ayrıca Anadolu halkının; genci, yaşlısı, kadını ve çocuğuyla topyekûn bir mücadele vererek işgalci güçleri püskürttüğünü vurguladı.

Mesajını değerlendiren Aslan, Cumhuriyetin geleceğe taşınmasının herkesin ortak görevi olduğunu ifade ederek şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet, geleceğe taşınacak en kıymetli emanettir. Binbir güçlük ve fedakarlıkla kurulan bu devleti sonsuza dek yaşatmak, hepimizin ortak vazifesidir."

Aslan son olarak Gazi Mustafa Kemal’in sözlerine atıfta bulunarak, 'Gazi Mustafa Kemal’in ’Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz’ vecizesi, bizlere yüklenen tarihi sorumluluğun en net ifadesidir.' dedi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anıp tüm hemşehrilerinin ve milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, CUMHURİYETİN KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKMANIN TARİHÎ BİR SORUMLULUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.