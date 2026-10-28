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Cumhuriyetin kökenleri ve dönüşümü Sinop'ta akademik panelde

Sinop'ta düzenlenen panelde akademisyenler, 'Devlet Geleneğinden Cumhuriyet’e' başlığıyla Cumhuriyet'in 103 yıllık süreklilik ve dönüşümünü değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cumhuriyetin kökenleri ve dönüşümü Sinop'ta akademik panelde

Cumhuriyetin kökenleri ve dönüşümü Sinop'ta akademik panelde

Sinop'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılına özel düzenlenen panel, akademik çerçevede devlet geleneğinin Cumhuriyet'e uzanan süreçteki rolünü ve dönüşümünü masaya yatırdı. Panel, Dr. Naim Karadaş moderatörlüğünde gerçekleşti.

panelin odak noktaları:

Programda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Talas, Dr. Öğr. Üyesi Habip Aydın ve Araştırma Görevlisi Ömer Ferit İmlak tarafından Türk devlet geleneğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alındı. Katılımcılar, Cumhuriyet'e uzanan dönemde yaşanan yapılandırma süreçleri, kurumlar arasındaki süreklilik ve kopuşlar ile siyasal ve toplumsal temellerin akademik bakış açısıyla analizi üzerine değerlendirmeler sundu.

katılımcılar ve programın yürütülüşü:

Etkinlik Sinop Üniversitesi Şehit Ömercan Açıkgöz Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel kapsamında Cumhuriyet'in 103 yıllık geçmişi bağlamında devlet geleneğindeki süreklilik ve dönüşüm temaları akademik titizlikle irdelendi ve katılımcılar arasında bilgi paylaşımıyla tartışma ortamı sağlandı.

SİNOP’TA CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, &quot;DEVLET GELENEĞİNDEN...

SİNOP’TA CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, "DEVLET GELENEĞİNDEN CUMHURİYET’E: SÜREKLİLİK VE DÖNÜŞÜM" KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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