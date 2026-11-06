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Çumra'da narkotik baskını: 2 kilo 226 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 226 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve mermiler ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çumra'da narkotik baskını: 2 kilo 226 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu

Çumra'da narkotik baskını: 2 kilo 226 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir ikamette arama gerçekleştirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapıldı.

operasyonun detayları:

Yapılan aramada 2 kilo 226 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Ekipler, ele geçen malzemelerle ilgili tutanak düzenleyerek delilleri muhafaza altına aldı.

şüpheli ve yasal süreç:

Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan adli mercilere sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, ele geçirilen maddelerin temini ve olası bağlantıların tespiti amacıyla devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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