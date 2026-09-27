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Çüngüş yolunda nadir misafir: yavrularıyla dağ keçileri

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Üçpınar ile Kaynak mahalleleri arasında, yavrularıyla gezen nesli koruma altındaki dağ keçileri cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş yolunda nadir misafir: yavrularıyla dağ keçileri

Nesli koruma altındaki görüntüler:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Üçpınar ile Kaynak mahalleleri arasındaki yolda bir grup nesli koruma altındaki dağ keçisi görüldü. Sürü, yavrularıyla birlikte yol kenarından geçtiği anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin kaynağı:

Görüntüleri kaydeden Mustafa Kırmızıgül, Üçpınar Mahallesi'nden Kaynak Mahallesi'ne ATV motoruyla giderken yol kenarında gezen keçileri fark ettiğini belirtti. Kırmızıgül, o anları kaydettiğini ve sürünün kısa süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştığını aktardı.

Doğal yaşamda karşılaşmanın önemi:

Dağ keçilerinin bu tür yerleşim yakınındaki gözlemleri, hem türün yaşam alanının yakınlarında insan etkinliklerinin sürdüğünü hem de bölgedeki doğal yaşamın korunmasının önemini hatırlatıyor. Bu tür bulgular, yerel gözlemler ve kayıtlarla belgelendiğinde koruma çalışmaları için değerli veri sağlıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE NESLİ KORUMA ALTINDA OLAN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.

DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE NESLİ KORUMA ALTINDA OLAN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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