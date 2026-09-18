CW Enerji'den COP31 Antalya projelerine enerji ve teknik destek

Protokolün kapsamı:

Antalya Valiliği ile CW Enerji arasında imzalanan iş birliği protokolü, COP31 hazırlıklarına yönelik iki ayrı alanın enerji ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kapsıyor. Protokol çerçevesinde COP31 Antalya Evi için güneş enerjisi sistemi kurulması ve mevcut elektrik panosunda eksik kalan elektrik tesisatının tamamlanması yer alıyor.

Antalya Pavilyonu'na yönelik çalışmalar:

Protokole göre Antalya Pavilyonu için ise alan elektrik tesisatı, sigorta panosu ve enerji işleri yapılacak; ayrıca güvenlik kameraları ve internet erişimi altyapısı sağlanacak. Bu düzenlemeler, etkinlik alanlarının kesintisiz ve güvenli şekilde işletilmesine hizmet edecek teknik donanımı temin etmeyi amaçlıyor.

Tören ve teşekkür belgesi:

Protokol, Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende resmiyet kazandı. Törene Vali Hulusi Şahin ile CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İsmail Yüksek katıldı. Törenin sonunda, Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkılar dolayısıyla Vali Hulusi Şahin tarafından Prof.Dr. İsmail Yüksek'e teşekkür belgesi takdim edildi.

İmzalanan protokol, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenecek faaliyetlerin teknik altyapı ihtiyacının yerel iş birliğiyle karşılanmasına örnek teşkil ediyor ve etkinlik alanlarının enerji verimliliği ile güvenlik standartlarının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

CW ENERJİ, ANTALYA VALİLİĞİ İLE İMZALADIĞI PROTOKOL KAPSAMINDA COP31 ANTALYA EVİ’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİ, ANTALYA PAVİLYONU’NUN İSE ELEKTRİK, GÜVENLİK KAMERASI VE İNTERNET ALTYAPISINI SAĞLAYACAK.