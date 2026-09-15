D-100'de Seka tüneli girişinde tır bariyere çarptı, sürücü yaralandı

D-100'de Seka Tüneli girişinde tır kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Seka Tüneli girişinde bir tırın duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayın ilk anlarında plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trafik durumu:

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Trafikteki aksama, tırlın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İZMİT İLÇESİNDE DUVARA ÇARPAN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.