D-100'de tek şerit düzenlemesi 21 ilin geçişini aksattı

çalışmanın sahası ve nedenleri:

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli Rampaları mevkiinde başlatılan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışma kapsamında, İstanbul yönündeki ulaşım diğer şeritten iki yönlü şekilde yürütülüyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı konumunda bulunan D-100 kara yolunun bu noktasında alınan şerit daraltma kararı, güzergah üzerindeki akışı doğrudan etkiledi.

trafik akışı ve oluşan kuyruklar:

Trafiğin İstanbul istikametinin tek şeritten verilmesi sonucu, özellikle ağır tonajlı araçların da aynı güzergahı kullanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler uzun süre ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman trafik akışı durma noktasına kadar geriledi.

Yetkililer ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını bildirirken, akışta yaşanan yavaşlamanın ana nedeninin çalışma düzenlemesi olduğu belirtildi.

sürücülere çağrı ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı. Bölgedeki bakım-onarım çalışmaları sırasında alternatif güzergah veya süre bilgisi paylaşılmadı; bu nedenle sürücülerin yol koşullarına göre hareket etmeleri istendi.

KARABÜK'ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE BULUNAN KEMİKLİ RAMPALARI'NDA YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSTANBUL'A GİDİŞ YÖNÜNDE ULAŞIMIN TEK ŞERİT ÜZERİNDEN SAĞLANIRKEN, TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUKLARININ OLUŞMASINA NEDEN OLDU.