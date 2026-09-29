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D-100'de toprak kayması: İstanbul yönünde trafik kontrollü akıyor

Sakarya Serdivan'da D-100 kara yolunda yağış sonrası toprak kayması meydana geldi; İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D-100'de toprak kayması: İstanbul yönünde trafik kontrollü akıyor

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde, etkili yağışlar sonucu D-100 kara yolu üzerinde toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından yolun İstanbul istikametinde bir bölümde olumsuzluk oluştu ve ulaşımda aksama yaşandı.

Güvenlik ve trafik önlemleri:

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, bölge güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler aldı. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, trafiği düzenleyerek İstanbul yönünde ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlanmasını temin etti; sürücülerden dikkatli ve işaretlere uymaları istendi.

Çalışmalar ve müdahale:

Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kayan toprağın temizlenmesi ve yol güvenliğinin yeniden tesis edilmesi için gerekli çalışmaları yaparken, bölgedeki ulaşım akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalara karşı yetkililer takip ve müdahaleyi sürdürüyor; sürücüler alternatif güzergâhları ve yol durumu duyurularını izlemeye yönlendiriliyor.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA YAĞIŞ SEBEBİYLE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ....

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA YAĞIŞ SEBEBİYLE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK YÖNDEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIRKEN, BÖLGEDE EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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