olayın gelişimi:

Muğla'nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde seyir halindeki bir beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün kendi çabalarıyla yangını söndürme girişimi sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

Kısa sürede olay yerine intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp bölgedeki araç trafiğini durdurdu. İtfaiyenin uzun süren müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda beton mikseri kullanılamaz hale geldi, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından D-400 karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA'NIN FETHİYE’DE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİNDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.