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D-400'de arkadan çarpma: traktörde iki kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarpması sonucu traktördeki 2 kişi ağır yaralandı; sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

D-400'de arkadan çarpma: traktörde iki kişi ağır yaralandı

kaza yerinde gelişmeler:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Doğançam Mahallesi yakınlarında bir otomobil aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpışma, Doğançam Kavşağı'na yaklaşıldığı sırada meydana geldi.

Traktör sürücüsü U.H.H. idaresindeki 22 DC 569 plakalı traktöre, H.Ö. yönetimindeki 07 CAC 60 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan U.H.H. ile yolcu K.A. yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve yapılan ilk değerlendirmede yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

sürücü gözaltına alındı ve soruşturma:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.Ö., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU’NDA OTOMOBİLİN AYNI YÖNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU’NDA OTOMOBİLİN AYNI YÖNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, TRAKTÖRDE BULUNAN 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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