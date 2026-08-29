D-400'de kırmızı ışık iddiası 7 araçlık zincirleme kazaya yol açtı

kaza nasıl gerçekleşti:

Mersin'in Erdemli ilçesinde, D-400 karayolunun Antalya istikameti yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Yaylayolu Işıklı Kavşağına yaklaşan araçlardan birinin, iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı belirtildi. Çarpışma sonucu toplam 7 araç birbirine girdi; çarpmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak refüje çıktı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer kaza sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anına ilişkin görüntülerin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı, olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenleri ve sorumluluklarına ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

MERSİN ERDEMLİ İLÇESİNDE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.