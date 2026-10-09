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D-650'de sabaha karşı kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 5 kişi yaralandı

D-650'de sabaha karşı 34 EHT 811 plakalı otomobil bariyere çarpınca sürücü ve 4 yolcu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

D-650'de sabaha karşı kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 5 kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar

Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiinde, sabaha karşı seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Olay, Eskişehir istikametinden Bilecik yönüne giden aracın sürücüsünün bir anda araç hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Kaza ve araç bilgileri:

Kaza yapan araç 34 EHT 811 plakalı otomobildi. Araç, yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi ve çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişiler yaralandı.

Yaralananlar ve müdahale:

Meydana gelen kazada sürücü Sadık A. ile araçtaki yolcular A.A., K.E., U.E. ve S.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılarla ilgili, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine dair soruşturma sürüyor.

BİLECİK&#039;TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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