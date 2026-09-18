D100'de kaygan yolda refüje çarpan araçta üç kişi yaralandı

kaza raporu:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde, 16 NHL 19 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Arif K. idaresindeki otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Kazada araçta bulunan N.K., E.S.K. ve Z.K. yaralandı.

müdahale ve yerel tepkiler:

Olayı ihbar edenlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralılar Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çaykapı köyü muhtarı Mustafa Çiçek, bölgedeki kavşaklarda sık sık kaza yaşandığını belirterek, "Burada her yağmur yağdığında böyle kazalarla karşılaşıyoruz. Açıkçası burası ölüm virajı. Bu bölgedeki tüm kavşaklarda çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİ D100 KARAYOLUNDA OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.