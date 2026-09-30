Da Vinci single port ile mesaneden tek delikten prostat ameliyatı canlı yayında gösterildi

canlı cerrahi etkinliği:

Liv Hospital Vadistanbul'da Türk Üroloji Derneği, Türk Üroloji Akademisi ve Endoüroloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan en güncel cerrahi yöntemler uygulamalı olarak sunuldu. Programda hem akademisyenler hem de tıp öğrencileri için canlı cerrahi yayınları ve uygulamalı eğitimler yer aldı.

da vinci single port ile prosedür:

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu toplantıda, Da Vinci Single Port robotik cerrahi ve laparoskopik adenom çıkarılmasına yönelik uygulamaları anlattı. Tuğcu, ekip olarak gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin olarak, "Bugün ekibimizle single port (tek port) cerrahisinde tek delikten girerek mesane içinden prostat çıkarma operasyonu gerçekleştirdik" dedi. İşlemde mesane içindeki 2.5 santimetrelik bir kesiden girildiği vurgulandı; bu yaklaşım sayesinde prostat ameliyatlarında en çok korkulan sorunlardan biri olan üretra darlığı riskinin en aza indiği belirtildi.

etkinlikte gösterilen teknikler:

Toplantıda gerçekleştirilen canlı uygulamalar arasında HoLEP ve ThuFLEP lazer cerrahileri, da Vinci Tek Port robotik cerrahi, laparoskopik adenom çıkarılması ve Rezum (su buharı) tedavisi yer aldı. Program boyunca farklı cerrahi teknikler, lazer teknolojilerine ilişkin uygulamalı eğitimler ve ileri teknoloji cihazların kullanımı katılımcılara aktarıldı.

hasta deneyimi ve erken sonuçlar:

Operasyonu geçiren 57 yaşındaki hasta, ameliyat öncesi endişelerinin ameliyat sonrası boşa çıktığını belirtti: "Hiçbir ağrım sızım olmadı. Bir gün içinde de taburcu olacağımı hiç düşünmemiştim. Tek port ile yapılan bu ameliyatı bütün hastalara tavsiye ediyorum." Tuğcu, hastaya ameliyat seçeneklerini anlattıklarını ve hasta onayıyla işlemin canlı yayınlandığını, yurt içi ve yurt dışından meslektaşların ameliyatı izleyip memnun ayrıldıklarını aktardı.

erken tanı, riskler ve uyarılar:

Prof. Dr. Tuğcu, iyi huylu prostat büyümesinin zamanında tedavi edilmemesi halinde mesane yapısında bozulma, "mesane felci" ve bunun sonucunda böbrek hasarına yol açabileceğini vurguladı. Hastalığın erken fark edilmesi için idrar akış hızına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: idrar yavaşsa, kesik kesik geliyorsa ya da gece idrara kalkma sıklaştıysa uzman görüşü alınması önerildi.

eğitim amaçlı canlı yayın ve teknolojinin yaygınlaşması:

Prof. Dr. Selçuk Şahin toplantının amaçlarından birinin yeni cerrahi teknolojilerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Şahin, klasik ameliyatların yerini lazer, su buharı ve tek port cerrahisi gibi modern yöntemlerin aldığını, bu cihazların henüz her merkezde bulunmadığını ve canlı ameliyatların cerrahlara öğrenme fırsatı sunduğunu belirtti. Organizasyon sayesinde katılımcı hekimlerin yeni teknikleri yerinde görerek deneyim kazandıkları ifade edildi.

Toplantı ve canlı cerrahi yayınları, iyi huylu prostat tedavisinde hem işlem çeşitliliğini hem de robotik ve lazer teknolojilerinin eğitimdeki rolünü ön plana çıkardı; single port yaklaşımının özellikle üretra koruyucu özelliği öne çıkan bir avantaj olarak sunuldu.

ÜROLOJİ UZMANI PROF. DR. VOLKAN TUĞCU