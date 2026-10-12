Dolar 49,3505 -0,02%
Euro 55,1275 +0,13%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.631,42 -0,26%
EUR/USD 1,1171 +0,09%
Brent Petrol 105,71 -0,88%
--°

Dacia'nın Striker'ı Paris'te görücüye çıktı, üretimi Türkiye'de tek merkezde toplanıyor

OYAK Renault'da üretilen Dacia Striker Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı; model Türkiye'de tek üretim merkezi olacak ve Aralık 2026'da satışa sunulacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Dacia'nın Striker'ı Paris'te görücüye çıktı, üretimi Türkiye'de tek merkezde toplanıyor

Dacia Striker dünya sahnesinde:

Türkiye'de üretilen yeni Dacia Striker, 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen C-segmentindeki dinamik crossover, Dacia'nın ürün gamını genişletirken markanın pazar konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Tanıtım, Striker'ın yalnızca Türkiye'de üretileceğinin ve Türkiye'nin Renault Group içindeki stratejik üretim rolünün altını çizdi. Modelin üretiminin, OYAK ile Renault Group'un 2023 sonunda açıklanan 400 milyon euro tutarındaki yatırım planının son adımlarından biri olduğu belirtildi.

Üretim, ihracat ve satış takvimi:

Striker, Türkiye'den başta Avrupa olmak üzere farklı pazarlara ihraç edilecek. Şirket açıklamasına göre modelin üretimi Türkiye'de tek üretim merkezi olarak gerçekleştirilecek; bu da ülkenin Renault Group'un küresel üretim ağındaki konumunu kuvvetlendirecek.

Modelin tüm motor seçeneklerinin ÖTV muaf satışlarına uygun olması öngörülüyor. Yeni Dacia Striker'ın Türkiye'de satışa sunulmasının planlandığı tarih ise Aralık 2026 olarak duyuruldu.

Renault Group'un Paris programı ve prömiyerler:

Renault Group, 12-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla geniş bir ürün gamı ve gelecek vizyonunu sergiliyor. Grup stantlarında hem dünya prömiyerleri hem de konsept çalışmalarına yer verildi.

Dacia, Striker ile birlikte Avrupa'da üretilen ikinci nesil Spring modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi; Spring, elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefinin ilk adımlarından biri olarak sunuldu. Ayrıca Dacia standında E-Space Concept gibi vizyoner tasarım yaklaşımları da öne çıktı.

Elektrikli mobilite, dijital entegrasyon ve ticari çözümler:

Renault markası fuarda yeni Megane E-Tech Elektrikli ve Trafic Van E-Tech Elektrikli modellerini, sınırlı üretim Rafale Hypnotic versiyonunu ve kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E modelini sergiledi. Twingo E-Tech ürün gamına eklenen Twingobay panoramik cam tavan da ilk kez tanıtıldı.

Grup, elektrikli araç ürün gamında LFP batarya teknolojisini devreye almayı planlıyor ve araç içi dijital deneyimi geliştirmek üzere Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini ile entegrasyon hedefini paylaştı. Hafif ticari araç segmentinde ise Trafic Van E-Tech öne çıktı; Renault Pro+ alanında Kangoo, Trafic ve Master gibi modeller ile müşteriye yönelik kişiselleştirme çözümleri ve UPTIMIZE programı sergilendi.

Alpine'den konsept ve kişiselleştirme hamleleri:

Alpine, A310'dan ilham alan A310 VISION konsepti ile ziyaretçilerin dikkatini çekti. Marka ayrıca geleceğe dönük tasarım ipuçları veren A110 Sculpture çalışmasını ilk kez kamuoyuna sundu. Atelier Alpine kapsamında A290 ve A390 modellerine yönelik yeni kişiselleştirme seçenekleri ve A390 GTS'in Bleu Tempête Mat rengi fuarda yer aldı.

Paris Otomobil Fuarı'ndaki bu kapsamlı gösterim, hem Türkiye'de üretilen Striker gibi somut üretim adımlarını hem de elektriklendirme, dijital entegrasyon ve kişiselleştirme alanlarındaki stratejik gelişmeleri bir arada sergiledi.

DACİA STRİKE

DACİA STRİKE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Domaniç cevizinde birlik çağrısı: kooperatif ve kurutma tesisi bekleniyor
images

Orhangazi TSO'da mavi liste mecliste çoğunluğu sağladı
images

Kuşadası limanında dört kruvaziyer, kentte yoğun hareketlilik
images

Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası