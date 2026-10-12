Dacia'nın Striker'ı Paris'te görücüye çıktı, üretimi Türkiye'de tek merkezde toplanıyor

Dacia Striker dünya sahnesinde:

Türkiye'de üretilen yeni Dacia Striker, 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen C-segmentindeki dinamik crossover, Dacia'nın ürün gamını genişletirken markanın pazar konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Tanıtım, Striker'ın yalnızca Türkiye'de üretileceğinin ve Türkiye'nin Renault Group içindeki stratejik üretim rolünün altını çizdi. Modelin üretiminin, OYAK ile Renault Group'un 2023 sonunda açıklanan 400 milyon euro tutarındaki yatırım planının son adımlarından biri olduğu belirtildi.

Üretim, ihracat ve satış takvimi:

Striker, Türkiye'den başta Avrupa olmak üzere farklı pazarlara ihraç edilecek. Şirket açıklamasına göre modelin üretimi Türkiye'de tek üretim merkezi olarak gerçekleştirilecek; bu da ülkenin Renault Group'un küresel üretim ağındaki konumunu kuvvetlendirecek.

Modelin tüm motor seçeneklerinin ÖTV muaf satışlarına uygun olması öngörülüyor. Yeni Dacia Striker'ın Türkiye'de satışa sunulmasının planlandığı tarih ise Aralık 2026 olarak duyuruldu.

Renault Group'un Paris programı ve prömiyerler:

Renault Group, 12-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla geniş bir ürün gamı ve gelecek vizyonunu sergiliyor. Grup stantlarında hem dünya prömiyerleri hem de konsept çalışmalarına yer verildi.

Dacia, Striker ile birlikte Avrupa'da üretilen ikinci nesil Spring modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi; Spring, elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefinin ilk adımlarından biri olarak sunuldu. Ayrıca Dacia standında E-Space Concept gibi vizyoner tasarım yaklaşımları da öne çıktı.

Elektrikli mobilite, dijital entegrasyon ve ticari çözümler:

Renault markası fuarda yeni Megane E-Tech Elektrikli ve Trafic Van E-Tech Elektrikli modellerini, sınırlı üretim Rafale Hypnotic versiyonunu ve kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E modelini sergiledi. Twingo E-Tech ürün gamına eklenen Twingobay panoramik cam tavan da ilk kez tanıtıldı.

Grup, elektrikli araç ürün gamında LFP batarya teknolojisini devreye almayı planlıyor ve araç içi dijital deneyimi geliştirmek üzere Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini ile entegrasyon hedefini paylaştı. Hafif ticari araç segmentinde ise Trafic Van E-Tech öne çıktı; Renault Pro+ alanında Kangoo, Trafic ve Master gibi modeller ile müşteriye yönelik kişiselleştirme çözümleri ve UPTIMIZE programı sergilendi.

Alpine'den konsept ve kişiselleştirme hamleleri:

Alpine, A310'dan ilham alan A310 VISION konsepti ile ziyaretçilerin dikkatini çekti. Marka ayrıca geleceğe dönük tasarım ipuçları veren A110 Sculpture çalışmasını ilk kez kamuoyuna sundu. Atelier Alpine kapsamında A290 ve A390 modellerine yönelik yeni kişiselleştirme seçenekleri ve A390 GTS'in Bleu Tempête Mat rengi fuarda yer aldı.

Paris Otomobil Fuarı'ndaki bu kapsamlı gösterim, hem Türkiye'de üretilen Striker gibi somut üretim adımlarını hem de elektriklendirme, dijital entegrasyon ve kişiselleştirme alanlarındaki stratejik gelişmeleri bir arada sergiledi.

DACİA STRİKE