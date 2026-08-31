Dolar 48,2410 +0,02%
Euro 56,0789 +0,37%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.961,43 -0,92%
EUR/USD 1,1618 +0,27%
Brent Petrol 88,26 +2,48%
--°

Dadaşlar hazır: Kazım Karabekir'de Konyaspor maçı öncesi eksik yok

Erzurumspor FK, 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü; eksik yok.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dadaşlar hazır: Kazım Karabekir'de Konyaspor maçı öncesi eksik yok

Erzurumspor FK hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Dadaşlar, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Konyaspor sınavı öncesi bugün kendi tesislerinde saat 17.00’de antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda ne yapıldı:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ağırlıklı olarak kondisyon ve taktik çalışmaları uyguladı. Çalışma programında tempo artırıcı koşular, bölgesel pas organizasyonları ve maç senaryolarına yönelik taktik tekrarlar yer aldı; ekip maç ritmini yakalamaya odaklandı.

Eksik durumu ve sonraki antrenman:

Kulüpten bildirildiği üzere karşılaşma öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor, bu durum teknik heyete kadro tercihleri ve taktik varyasyonlar için esneklik sağlıyor. Mavi-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek ve sahaya eksiksiz bir kadroyla çıkmak için son provayı yapacak.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA TÜMOSAN KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA TÜMOSAN KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR. MİGUEL CARDOSO (SOLDA), İBRAHİM YALATİF DİABATE (SAĞDA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş yönetimi öğretmenlerle stadyumda yeni eğitim yılına merhaba dedi
images

Battalgazi yaz spor okulları gösterilerle sona erdi, gençlere destek sürüyor
images

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı
images

Kenan Yıldız ameliyatı başarıyla tamamlandı, rehabilitasyon yarın başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta kafa kafaya çarpışma: hamidiye mahallesinde 2'si çocuk 5 yaralı

Sınır kapısında kaçış girişimi: Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı

Ordu dereleri yükselen debiye karşı teyakkuzda

Göçebe oyunları Bişkek'te bayrama dönüştü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı