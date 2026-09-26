Dadaşlar yeniden mesai: izin sona erdi, hazırlıklar tam kadro devam ediyor

Erzurumspor FK izinin ardından sahada:

Erzurumspor FK, milli ara nedeniyle verdiği 5 günlük izinin sona ermesiyle birlikte bugün yeniden antrenmanlara başladı. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde saat 16.30'da sahaya çıktı.

Milli ara öncesinde ligde sahasında oynadığı maçta Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek moralli giren Dadaşlar, iznin bitmesiyle birlikte tempoyu artırma hedefinde. Antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı; oyuncular daha sonra saha üzerinde taktik ve oyun organizasyonlarına yöneldi.

Çalışma içeriği ve kadro durumu:

Antrenman programında takımın kolektif düzeni ve maç ritmini korumaya yönelik taktik uygulamalar ön plandaydı. Teknik ekip, bireysel performansların yanı sıra maç içi pozisyonlardan doğan aksiyonları da tekrarlattı.

Erzurumspor FK kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyete tam kadro çalışma imkânı sağlıyor. Kulüp, oyuncuların kondisyonunu koruyarak ligdeki hedeflerine odaklanmayı amaçlıyor.

Takımın önümüzdeki programı ve planlanan hazırlık içerikleri teknik ekip tarafından kademeli olarak artırılacak; oyuncuların dinamikleri takip edilerek maç temposuna ulaşılması hedefleniyor.

ERZURUMSPOR FK’DA MİLLİ ARA NEDENİYLE VERİLEN 5 GÜNLÜK İZİN SONA ERERKEN, MAVİ-BEYAZLI EKİP BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI.