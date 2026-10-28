Dadaşların meşaleli kutlaması stadyum teklifinin ardından 60 ışıkla kız isteme

Serkan Cebanay'ın stadyumdaki teklifinin ardından kız isteme merasimi

Erzurumspor FK’nın Eyüpspor’u 2-0 mağlup ettiği maç öncesinde Kazım Karabekir Stadyumu’nda sevgilisine meşalelerle evlilik teklifi ederek dikkat çeken Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay, bu kez geleneksel kız isteme merasimini de görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

meşalelerle mahalleye taşınan kutlama:

Stadyumdaki teklife Buse Yıldırım’ın "Evet" cevabını aldıktan sonra harekete geçen Cebanay, Dadaşlar Grubu üyeleriyle birlikte Yıldırım’ın yaşadığı İbrahim Hakkı Mahallesine gitti. Merasim öncesinde yakılan 60 meşale, hem geceyi aydınlattı hem de renkli görüntüler oluşturdu.

Mahallede yapılan organizasyon, kısa sürede çevredeki sakinlerin ve taraftarların ilgisini çekti. Meşaleler eşliğindeki kortej ve tezahüratlar atmosferi coşkulu bir kutlamaya dönüştürdü.

çiftin açıklamaları:

Serkan Cebanay törende yaptığı açıklamada, "Bugün hayatımda yaşayacağım en güzel günlerden birini yaşıyorum. Sağ olsun hayatıma artık bir ortak arkadaş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Evlilik teklifinde beni kırmayıp evet dedi. Bugün de Allah nasip ederse nikahımız kıyılıyor. Düğüne de bütün Erzurum halkını, Erzurumspor taraftarlarını da davet edip bekliyorum. Sizler de buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle güzel şeyler olacak. Buradan beklemede kalın diyoruz. Erzurum’un en büyük ve en güzel düğününü yapmak için gün sayıyoruz. Sizleri de o gün davet edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Buse Yıldırım ise kız isteme merasimine katılan herkese teşekkür etti ve tören boyunca duygulu anlar yaşandı.

Etkinlik hem stadyumdaki teklifin yarattığı ilgiyi devam ettirdi hem de yerel taraftar kültürünün ortak kutlama ritüellerinden birini gözler önüne serdi. Organizasyonun güvenlik ve düzen içinde sürdüğü, katılımcıların coşkusu ve çiftin mutluluğunun öne çıktığı gözlendi.

Her iki aile ve Dadaşlar Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen merasim, sosyal medyada ve yerel basında yankı buldu; organizasyonun ilerleyen günlerde yapılacak nikah ve düğünle taçlanması bekleniyor.

ERZURUMSPOR FK’NIN EYÜPSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ SÜPER LİG MÜCADELESİ ÖNCESİNDE KAZIM KARABEKİR STADYUMU’NDA SEVGİLİSİ BUSE YILDIRIM’A MEŞALELER EŞLİĞİNDE EVLİLİK TEKLİF EDEREK GÜNDEME GELEN DADAŞLAR GRUBU LİDERİ SERKAN CEBANAY, BU KEZ KIZ İSTEMEYE 60 MEŞALEYLE GİTTİ.