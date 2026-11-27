Erzurum kafilesi Tokat yolunda

Erzurum Gençlik Spor Kulübü (EGSK) ile Türk Telekom Spor Kulübü, Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi yarı final yarışları için atletlerini Tokat'a uğurladı. EGSK, U16 erkek, U16 kız ve U14 erkek kategorilerinde kentini temsil ederken, Erzurum Türk Telekom Spor Kulübü ise U14 kızlarda yarışacak sporcuları gönderdi.

hedef final

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, uğurlama töreninde gençlere başarı diledi. Dönmez, kentte güçlü bir atletizm altyapısı bulunduğunu vurgulayarak, "3032 olimpiyatlarında Erzurum’dan atletlerin gideceğine inandığını" belirtti ve sporcu ile antrenörlere şu sözü iletti: "Yolunuz açık yarışların sonu final olsun gençler. Hepinize iyi yolculuklar dileriz".

kafile ve teknik ekip

Tokat’a hareket eden EGSK kafilesinin başkanlığını Mustafa Esen üstlenirken, antrenörler Özkan Kaya ve Hakim Dursun görev aldı. Türk Telekom Spor Kulübü kafilesi ise Süleyman Zeki Çiftçi başkanlığında ve antrenör Türkan Cansever yönetiminde Tokat’a gitti. Kulüplerin amacı, yarı finalde başarılı bir performans gösterip finale yükselmek olarak açıklandı.

Yarışlar, U14 ve U16 kategorilerinde genç atletlere saha deneyimi kazandırmanın yanı sıra bölgesel sıralama ve ulusal takımlar için de belirleyici olacak. Erzurum takımları, Dadaşlar diyarını temsil edeceği mücadelelerde madde veya derece beklentisini taşıyor.

ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ (EGSK) İLE TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS LİGİ YARI FİNAL YARIŞLARI İÇİN ATLETLERİ TOKAT’A UĞURLANDI.