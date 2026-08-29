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Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan kişi AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde dağlık alanda mağaraya giren ve çıkamayan, akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan kişi AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

olayın gelişimi:

Hatay’ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi mevkiinden dağlık alana çıkan, akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen bir şahıs, bölgede bulunan bir mağaraya girdi. Girdiği mağaradan kendi başına çıkamayan kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, birlikte yürüttükleri organize çalışma sonucunda mağara içine giren şahsı tespit etti. Ekipler güvenli bir şekilde müdahale ederek şahsı bulunduğu yerden çıkardı ve olay yerinde ilk kontrolleri yaptı.

Operasyon sırasında ekiplerin koordinasyonu ve olay yerine zamanında ulaşılması, kurtarma sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağladı. Vatandaşların zamanında bildirim yapması çalışmaların etkinliğinde belirleyici oldu.

şahsın durumu ve ifadesi:

Kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi; yapılan kontrollerde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şahsın, mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili daha geniş bir değerlendirme yapılmak üzere yetkililer bilgilendirildi.

HATAY’DA ÇIKTIĞI DAĞLIK ALANDA GİRDİĞİ MAĞARA İÇERİSİNDEN İNEMEYEREK MAHSUR KALAN AKLİ DENGESİ...

HATAY’DA ÇIKTIĞI DAĞLIK ALANDA GİRDİĞİ MAĞARA İÇERİSİNDEN İNEMEYEREK MAHSUR KALAN AKLİ DENGESİ BOZUK ŞAHSI AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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