Dağlarda aranan Alzheimer hastası Efeler Salı Pazarı'nda bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası Meryem Tok (75), yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı. Aile üyelerinin kaybını fark etmesi üzerine haber verilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri geniş çaplı arama başlattı ve Tok, arama çalışmaları sırasında Efeler Salı Pazarı içinde sağ olarak bulundu.

görevli ekipler ve arama detayları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarına AFAD 7, Jandarma 34, Umut Derneği 3, ASAK Derneği 2, Yesevi Derneği 2, SAKUT Derneği 3, UMKE 3, YAK Derneği 2 ve AKUT Derneği 4 personel olmak üzere toplam 60 personel ve 14 araç katıldı.

Ekiplerin arazide yürüttüğü çalışmalara 1 arama kurtarma köpeği ile destek verildi; ayrıca 2 drone ile havadan tarama yapıldı. Aramalar hem dağlık hem de yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde organize edildi.

bulunuş ve sağlık durumu:

Arama ekipleri tarafından Efeler Salı Pazarı içinde bulunan Tok'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalelerin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayın, Kocagür Mahallesi'nde dün gece saatlerinde başladığı; yaşlı kadının evden ayrıldıktan sonra bir süre dönmemesi üzerine ailesinin durumu 112'ye bildirdiği kaydedildi.

DAĞ BAYIR ARANIYORDU, SALI PAZARI’NDA BULUNDU