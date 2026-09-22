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Dağlarda aranan Alzheimer hastası Efeler Salı Pazarı'nda bulundu

Aydın'da Alzheimer hastası 75 yaşındaki Meryem Tok, 60 personel, 14 araç, drone ve köpeğin katıldığı arama sonrası Efeler Salı Pazarı'nda sağ bulundu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dağlarda aranan Alzheimer hastası Efeler Salı Pazarı'nda bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası Meryem Tok (75), yakınlarına haber vermeden evinden ayrıldı. Aile üyelerinin kaybını fark etmesi üzerine haber verilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri geniş çaplı arama başlattı ve Tok, arama çalışmaları sırasında Efeler Salı Pazarı içinde sağ olarak bulundu.

görevli ekipler ve arama detayları:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarına AFAD 7, Jandarma 34, Umut Derneği 3, ASAK Derneği 2, Yesevi Derneği 2, SAKUT Derneği 3, UMKE 3, YAK Derneği 2 ve AKUT Derneği 4 personel olmak üzere toplam 60 personel ve 14 araç katıldı.

Ekiplerin arazide yürüttüğü çalışmalara 1 arama kurtarma köpeği ile destek verildi; ayrıca 2 drone ile havadan tarama yapıldı. Aramalar hem dağlık hem de yerleşim alanlarını kapsayacak şekilde organize edildi.

bulunuş ve sağlık durumu:

Arama ekipleri tarafından Efeler Salı Pazarı içinde bulunan Tok'un sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalelerin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayın, Kocagür Mahallesi'nde dün gece saatlerinde başladığı; yaşlı kadının evden ayrıldıktan sonra bir süre dönmemesi üzerine ailesinin durumu 112'ye bildirdiği kaydedildi.

DAĞ BAYIR ARANIYORDU, SALI PAZARI’NDA BULUNDU

DAĞ BAYIR ARANIYORDU, SALI PAZARI’NDA BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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