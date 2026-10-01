Dolar 49,0316 +0,03%
Euro 55,4554 -0,16%
Bist 12.328,02 +3,19%
Altın Gram 6.640,28 +0,61%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,22 +2,23%
--°

Dağlıca'da sabah çıkan yangın okulda geniş çaplı müdahale gerektirdi

Dağlıca'da Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda 06.00'da çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dağlıca'da sabah çıkan yangın okulda geniş çaplı müdahale gerektirdi

Olayın seyri:

Hakkari (İHA) — Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda yangın çıktı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.00 sıralarında başladı ve kısa sürede binanın önemli bölümlerini etkisi altına aldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yaklaşık 4 saat sürdü ve alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler, yangının tekrarlanmaması için okul binasında soğutma çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

İlk değerlendirme ve soruşturma:

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Ancak yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLERİN YAKLAŞIK 4 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI....

OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLERİN YAKLAŞIK 4 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI. EKİPLERİN OKUL BİNASINDAKİ SOĞUTMA ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selatin tünelinde arkadan çarpışma trafiği aksattı, bir kişi yaralandı
images

İzmir'in Aliağa ilçesinde 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı: bir şüpheli tutuk...
images

Doğanşehir'de yağışta kayan tır bariyerler üzerinde askıda kaldı
images

Minibüsçüler Kayaşehir-Şirinevler hattında kontak kapattı, çözüm bekliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selatin tünelinde arkadan çarpışma trafiği aksattı, bir kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 5.5 milyon liralık kablo hırsızlığı: bir şüpheli tutuklandı

Doğanşehir'de yağışta kayan tır bariyerler üzerinde askıda kaldı

Kırsal öncelikler sahada tespit edildi: Sarıkamış kaymakamı üç köyde vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı