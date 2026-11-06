Dağmarmara köyü taş doku ve sanatla yeniden canlanacak

Dağmarmara'da terk edilmiş yerleşim kültür ve turizmle yeni yaşam bulacak

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi'nde, yıllar içinde büyük ölçüde boşalan eski yerleşim alanını canlandırmayı amaçlayan kapsamlı bir proje hazırlandı. Dağmarmara Yaşayan Anadolu Kültür ve Sanat Köyü Projesi, Kutluk Geçmişten Geleceğe Dağmarmara Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ile Dağmarmara Muhtarlığı iş birliğinde, yaklaşık iki yıllık araştırma ve planlama sürecinin sonucunda şekillendi.

Proje, bölgenin özgün tarihî dokusunu koruyarak kültür, sanat, eğitim ve turizmi bir arada yürütmeyi hedefliyor. Çalışmanın hazırlanmasında muhtar Hüseyin Ünal, mimar Hasibe Feza ve ebru sanatçısı-grafik tasarımcı Zehra Öykü Elmasdaş önemli rol oynadı. Amaç, yalnızca yapıların onarılması değil, köyün geleneksel yaşam biçiminin sürdürülebileceği, üretimin yapıldığı ve ziyaretçilere sunulduğu bir merkeze dönüştürülmesi.

Tarihi taş evlerin korunması:

Projenin omurgasını Dağmarmara’nın özgün mimarisi oluşturuyor. Anadolu taş işçiliğini yansıtan asırlık evlerin özgün cephe ve kat yüksekliği özellikleri korunarak restore edilmesi, yeni yapılaşmanın mevcut parsellerle sınırlandırılması öngörülüyor. Yerleşimin eğimli arazideki yerleşim düzeni —bir evin çatısının diğerinin terası olarak kullanıldığı geleneksel plan— bozulmadan muhafaza edilecek.

Plan kapsamında bazı yapıların konaklama birimine dönüştürülmesi, diğerlerinin ise sanatçıların ikamet edip üretim yapabileceği atölyeli evler olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Mimar Feza’nın önerileri, yeni müdahalelerin minimal ve bağlama saygılı olmasını; cephe malzemeleri ve kat yüksekliklerinin korunmasını vurguluyor.

Sanat ve zanaat atölyeleri:

Dağmarmara, projeyle ebru, hat, minyatür, çini, dokuma, ahşap işçiliği, deri işlemeciliği gibi geleneksel sanatların aynı mekânda yaşatılacağı bir merkez haline getirilmeyi amaçlıyor. Sanatçı ve ustaların köyde üretim yapması, eserlerini ziyaretçilere sunması ve ustaların bilgi birikimini genç çıraklara aktarması planlanıyor.

Eski ilkokul, cami ve lojman gibi kamusal yapılar, kültürel ve eğitsel işlevlerle değerlendirilerek atölye, sergi ve eğitim mekânlarına dönüştürülecek. Proje ayrıca yöresel yemekler, geleneksel kıyafetler, müzik ve etkinliklerle ziyaretçilere Anadolu yaşamını tanıtma fırsatı sunacak.

Pamukkale'den Çal'a uzanan yeni turizm rotası:

Projenin öne çıkan hedeflerinden biri, Denizli turizminin Pamukkale merkezli yapısını çevre bölgelere yaymak. Muhtar Hüseyin Ünal’ın da destek verdiği çalışmada, Pamukkale, Gözler, Dağmarmara, Çal Bağ Yolu ve Kaklık Mağarası arasında kültür ve doğayı birleştiren bir güzergâh oluşturulması planlanıyor.

Dağmarmara’nın dağ manzarası, doğal su kaynakları ve yürüyüş yolları bu rotanın avantajları arasında gösteriliyor. Kamp alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet rotaları ve fotoğrafçılık etkinlikleri için uygun alanların belirlenmesi, mevcut Menderes yürüyüş yolunun bakım ve işaretlemelerle daha işlevsel hale getirilmesi hedefler arasında yer alıyor.

Altyapı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi:

Proje yalnızca restorasyona odaklanmıyor; köyde günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesi de planın temel ayaklarından biri. Temiz su temini, kanalizasyon, arıtma sistemleri ve yangın güvenliği düzenlemeleri yapılacak. Köy içindeki yaklaşık 3 kilometrelik yol doğal dokuya uygun malzemelerle yenilenirken, otopark, dinlenme noktaları ve ortak kullanım alanları oluşturulacak.

Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Denizli, Pamukkale, Gözler, Dağmarmara, Çal ve Kaklık güzergâhında düzenli toplu taşıma önerileri de projeye dahil edildi. Tüm bu altyapı çalışmaları, yerleşimde yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ziyaretçi kabul kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yerel halkın hakları ve ekonomik hedefler:

Proje sürecinde mevcut köy sakinlerinin yaşam biçimi ve mülkiyet haklarının korunması esas kabul edildi. Muhtar Ünal ve mimar Feza, yerel halkın yerinden edilmeden yaşam koşullarının iyileştirilmesini, yeni istihdam alanları yaratılmasını ve gençlerin kültürel üretime katılmasını öncelik olarak belirtiyor.

Tarım faaliyetlerinin azaldığı dönemlerde yöre halkına alternatif gelir sağlayacak atölye ve turizm odaklı iş modelleri geliştirilmesi, geleneksel ustaların köye yerleşebilmesi için destek programları oluşturulması planlanıyor. Böylece kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması ve bölgesel ekonomik canlanma amaçlanıyor.

Hazırlanan proje, restorasyon, altyapı, ulaşım ve kültürel faaliyetlerin aşamalı uygulanması için Çal Kaymakamlığı, Çal Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak. Uygulamanın başarılı olması halinde özel sektör ve sanat kuruluşlarıyla da iş birliği yapılması hedefleniyor.

Dağmarmara'nın tarihî dokusunu koruyarak yeniden yaşama dönüştürmeyi amaçlayan proje, gerekli destek sağlandığında Denizli'ye yeni bir kültür ve turizm merkezi kazandırırken Çal ilçesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunma potansiyeli taşıyor.

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNE BAĞLI DAĞMARMARA MAHALLESİ’NİN ESKİ YERLEŞİM ALANINI KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK AMACIYLA YAKLAŞIK İKİ YILLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KAPSAMLI BİR PROJE HAZIRLANDI. DAĞMARMARA MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN ÜNAL VE MİMAR HASİBE FEZA’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜNDEME TAŞINAN PROJEYLE, TARİHİ TAŞ EVLERİN KORUNMASI, GELENEKSEL ANADOLU SANATLARININ YAŞATILMASI VE PAMUKKALE’DEN ÇAL’A UZANAN YENİ BİR TURİZM ROTASININ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.