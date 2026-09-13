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Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı

Aydın Yenipazar Karacören'de düzenlenen 7. geleneksel turnuvada 27 takım yarıştı; Dalama Spor finalde Koyunlar'ı 3-1 yenip şampiyon oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Dalama Spor Karacören'de kupaya uzandı

Dalama Spor turnuvayı zafere taşıdı:

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Karacören Mahallesi'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel Karacören Futbol Turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Turnuvada toplam 27 takım mücadele ederken finale yükselen Dalama Spor ile Koyunlar arasında oynanan karşılaşmayı Dalama Spor 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

final maçı ve izleyici atmosferi:

Günler süren eleme maçlarının ardından gelen final mücadelesi, bölgeden ve çevre mahallelerden yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 2 bin kişinin takip ettiği maçta kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tribündeydi. Özellikle çocuklar ve kadınların gösterdiği ilginin maç atmosferine ayrı bir renk kattığı gözlemlendi.

turnuvanın toplum ve spor üzerindeki etkisi:

Organizasyonun, kırsal mahallelerde sporun yaygınlaşmasına ve sosyal hayatın canlı tutulmasına katkı sağladığı vurgulandı. Turnuvanın gençleri spora yönlendirme, mahalleler arasında birlik ve beraberliği güçlendirme gibi işlevleri ön plana çıktı. Düzenlemenin hazırlanmasında emeği geçen Karacören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan, aza heyeti, tertip komitesi ve sponsorlara teşekkür edilirken, şampiyon Dalama Spor, ikinci olan Koyunlar ve turnuvaya katılan tüm takımlar tebrik edildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİ KARACÖREN MAHALLESİ’NDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL KARACÖREN...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİ KARACÖREN MAHALLESİ’NDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL KARACÖREN FUTBOL TURNUVASI, OYNANAN FİNAL KARŞILAŞMASIYLA TAMAMLANDI. 27 TAKIMIN MÜCADELE ETTİĞİ TURNUVANIN FİNALİNDE DALAMA SPOR İLE KOYUNLAR KARŞI KARŞIYA GELİRKEN, KOYUNLAR'I 3-1 MAĞLUP EDEN DALAMA SPOR TURNUVANIN ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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