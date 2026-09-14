Dalaman açıklarında lastik bottaki üçü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarındaki müdahale:

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Gelen ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları bölgeye intikal etti ve hareket halindeki lastik botu durdurdu.

yapılan tespit ve sayı:

Yapılan kontrolde, lastik bot içindeki kişilerin kimlik ve durum tespitine yönelik işlemler yapılırken, üçü çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili alınan ihbar üzerine yürütülen müdahale sonucu göçmenlerin bot içinde tespit edilerek Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulduğu bildirildi.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİ AÇIKLARINDA HAREKET HALİNDEKİ LASTİK BOT İÇİNDE ÜÇÜ ÇOCUK 39 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.