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Dalaman'da on bin dekara yakın alanda yerli buğday tohumu sertifikalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 9.950 dekarda üretilen 2.500 ton Cumhuriyet 75 ve Ziyabey 98 tohumluğu analizlerden geçerek sertifikalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalaman'da on bin dekara yakın alanda yerli buğday tohumu sertifikalandı

Sertifikasyon tamamlandı:

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde, 9 bin 950 dekarda yürütülen sertifikalı buğday tohumu üretiminin tarla kontrolleri ve laboratuvar sertifikasyon süreçleri tamamlandı. Üretim sezonunda elde edilen 2 bin 500 ton tohumluk, fiziksel ve genetik saflık ile çimlenme gücü başta olmak üzere gerekli tüm analizlerden geçirilerek sertifikalandırıldı.

Kullanılan çeşitler ve analizler:

Üretimde bölge ekolojisine uyumlu ve yüksek verimli yerli ekmeklik buğday çeşitleri Cumhuriyet 75 ve Ziyabey 98 tercih edildi. Tarlada gerçekleştirilen kontrollerle birlikte laboratuvar incelemelerinde tohumlukların fiziksel saflık, genetik saflık ve çimlenme gücü kriterlerini karşıladığı tespit edildi. Bu sonuçlar doğrultusunda ürünler sertifikasyon standartlarına uygun bulunarak etiketleme işlemleri tamamlandı.

Dağıtım ve destekler:

Sertifikalı tohumlukların üreticilere ulaştırılması için dağıtım kanalı olarak TİGEM bayileri ve kooperatifler planlandı. Yetkililer, sertifikalı tohum kullanımının tarımsal verimliliği artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek bakımından önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik destekler açıklandı; 2026 yılı için dekar başına 1.159,72 TL, 2027 yılı için ise dekar başına 1.396,72 TL ödeme yapılacağı bildirildi.

Bu üretim çalışmasının hedefi, kaliteli tohum kullanımını yaygınlaştırarak bölge tarımında verimliliği ve sürdürülebilirliği güçlendirmek olarak belirlendi. Sertifikalı tohumlukların piyasaya sunulmasıyla birlikte üreticilerin ekim sezonuna hazırlanması ve planlı üretim uygulamalarının desteklenmesi bekleniyor.

MUĞLA’DA 9 BİN 950 DEKARDA SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU ÜRETİLDİ

MUĞLA’DA 9 BİN 950 DEKARDA SERTİFİKALI BUĞDAY TOHUMU ÜRETİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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