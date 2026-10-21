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Dalaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Dalaman'da park halindeki 48 D 1945 plakalı otomobilden dumanlar çıktı; 112 ihbarı üzerine Dalaman itfaiye ekipleri müdahale edip yangını söndürdü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dalaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Dalaman'da park halindeki araçta yangın çıktı:

Muğla'nın Dalaman ilçesi Merkez Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine müdahale edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Olayın bildirimi ve müdahale:

Saniyeler içinde yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese yönlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri ile polis ekipleri müdahalede bulundu ve yangın söndürüldü.

Hasar ve sonrası çalışmalar:

Yangında 48 D 1945 plakalı otomobilin motor bölümü ve ön konsol kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra araçta soğutma çalışması yaparak bölgedeki güvenliği sağladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmanın devam ettiğini belirtti ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bölgedeki ekiplerin normale döndüğü aktarıldı.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE PARK HALİNDE OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE PARK HALİNDE OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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