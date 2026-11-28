Dalaman’da yol ve altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Dalaman ilçesinin cadde ve sokaklarındaki altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor. Proje kapsamında yağmur suyu hatları, zemin iyileştirme, PMT (plentmiks temel), reglaj, binder asfalt, sathi kaplama ve kaldırım imalatları yapılmakta.

Yapılan çalışmanın kapsamı:

Gürköy Mahallesi’nde toplam 11 bin 200 metrelik güzergahta freze kazısı, zemin iyileştirme, PMT, reglaj, binder ve sathi kaplama işleri tamamlandı; güzergahtaki hendeklerin beton kaplama faaliyetleri ise sürüyor. Şerefler Mahallesi’nde 2 bin metrelik bir güzergâhta freze kazısı, reglaj, PMT ve binder asfalt işleri bitirildi. Tersakan Köprüsü ile Şerefler yol ayrımı arasındaki alanda hendek beton kaplama ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Dalaman Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde İnönü Caddesi’nin 900 metrelik ve Celal Bayar Caddesi’nin 850 metrelik bölümlerinde PMT ve binder asfalt serimi gerçekleştirildi. Cengiz Topel 19. Sokak’ta yağmur suyu hattı imalatı ile birlikte reglaj, zemin iyileştirme, PMT ve binder asfalt serimi tamamlanarak yol yenilendi.

Cadde ve sokaklarda eş zamanlı müdahale:

Çağlayan Caddesi’nin 800 metrelik bölümünde yağmur suyu hattı, zemin iyileştirme, reglaj, PMT ve binder asfalt çalışmaları tamamlandı; caddenin 1 bin 800 metrelik diğer bölümünde çalışmalar sürüyor. Atatürk 4. Sokak ve Mehmet Akif Caddesi’nde eski parke kaplamalar sökülerek yağmur suyu hattı, zemin iyileştirme, reglaj ve PMT çalışmaları yürütüldü. Bu güzergâhın toplam 1 bin 300 metrelik bölümünden 500 metrede işler tamamlanırken, kalan 800 metrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Bölgede ayrıca kavşak düzenlemeleri de yapıldı.

Yetkililer çalışmaların eş zamanlı yürütülmesi sayesinde yol güvenliği ve altyapı dayanıklılığının artırılmasının hedeflendiğini, işlerin koordinasyonla tamamlandığını belirtiyor.

Yerel yöneticilerden değerlendirme:

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, yaklaşık üç buçuk ay içinde işlerin büyük bölümünün tamamlandığını söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çalışmaların amacının hemşehrilerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirterek, yağmur suyu hatları, zemin iyileştirme ve kaldırım işlerinin yollarla birlikte ele alındığını, ilçelerin ihtiyaçlarına ortak çözümler ürettiklerini ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DALAMAN'DA YAĞMUR SUYU HATLARI, ZEMİN İYİLEŞTİRME, ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINI BİRLİKTE YÜRÜTÜRKEN, İLÇEDEKİ BİRÇOK GÜZERGAHI YENİLEDİ.