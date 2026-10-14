Damadın yakınından alışılmadık takı: düğünde çuval fındık

Düğünde gelenekselin dışına çıkan hediye

Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleşen düğünde, çift Özgür Elmalı ve Damla Elmalı için alışılmış takı sürprizlerinin dışında bir an yaşandı. Düğünde, damadın arkadaşı Furkan Maraş tarafından çifte altın veya para yerine bir çuval fındık hediye edildi. Bu tercih, törende bulunanların dikkatini çekti ve töreye renk kattı.

Arkadaşın açıklaması ve çiftin tepkisi:

Furkan Maraş yaptığı açıklamada, arkadaşına farklı bir hediye vermek istediğini belirterek "Düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik" dedi. Damat Özgür Elmalı ise sürpriz hediye karşısında memnuniyetini ifade ederek Maraş'a teşekkür etti. Hediye anı, hem hediye veren hem de alan taraf için samimi ve unutulmaz bir ritüel olarak kayıtlara geçti.

Yerel üretimle bağ ve davetlilerin tepkisi:

Giresun'un fındık üretimiyle tanınan bir bölge olması, bu hediyeyi bağlamsal olarak anlamlı kıldı. Düğünde altın veya para yerine çuval fındık takılması, davetliler arasında hem şaşkınlık hem de takdir topladı; törene renkli ve ilginç anlar ekledi. Bu tür jestler, yerel üretimin günlük yaşama ve kültürel ritüellere yansımasının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

GİRESUN’UN ESPİYE İLÇESİNDE DÜZENLENEN DÜĞÜNDE, DAMADIN ARKADAŞLARI ALTIN VE PARA YERİNE BİR ÇUVAL FINDIK HEDİYE EDEREK DAVETLİLERE SÜRPRİZ YAPTI.