Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu

Damal'da fırtınanın etkileri:

Damal'a bağlı Seyitören köyünde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve rüzgâr, köy içindeki birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak ağaçların devrilmesi kırsal yaşamı ve ulaşımı zorlaştıran maddi hasara yol açtı.

Köydeki hasar ve yaşam aksadı:

Fırtına sırasında köklerinden sökülen ağaçlar yolları ve açık alanları kapatırken, günlük yaşamda aksamalara sebep oldu. Devrilen ağaçlar hem tarım alanlarında hem de geçiş güzergâhlarında tehlike oluşturdu; köylüler maddi hasarın kayıt altına alınması için durumu değerlendiriyor.

Köylülerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Yaşanan olumsuz hava şartlarının hemen ardından köylüler seferber oldu. Traktörlerin yardımıyla devrilen ağaçlar bulundukları yerden çekilerek boş alanlara taşındı. Çalışmalar sırasında bölgedeki tehlikelerin önüne geçilirken, geçiş güzergâhlarının yeniden kullanıma açılması sağlandı.

Yetkililer ve köylüler, benzer olaylara karşı tedbirlerin güçlendirilmesi ve zarar tespit çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Şu an için bölgede acil müdahale ve temizlik çalışmaları öncelikli olarak devam ediyor.

ARDAHAN'DA ŞİDDETLİ FIRTINA AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ.