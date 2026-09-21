Danışma kurulu alevi-bektaşi çalışmalarını sahayla şekillendirecek

Danışma kurulunun ilk toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında gerçekleştirilen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulunun ilk toplantısına kurul üyeleri, kanaat önderleri ve Başkan Esma Ersin katıldı. Toplantıda, Başkanlığın sahayla doğrudan temas kurarak yürüttüğü çalışmaların güçlendirilmesi ve cemevlerinin öncelikli ihtiyaçlarının tespit edilmesi ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda vurgulanan temel yaklaşım:

Ersoy, toplantıda kurul üyelerinin tecrübesi ve saha bilgisinin çalışmalara yol göstereceğini belirtti. Ersoy, katılımcılara yönelik sözlerinde, "Bizim sorumluluğumuz, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek, her birini dikkatle değerlendirmek ve hizmetlerimize yansıtmaktır" ifadelerini kullandı ve kurul üyelerini katkıları için tebrik etti.

Kurulun, Alevi-Bektaşi toplumunun ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini sahadan alarak politika ve hizmetlere yansıtmayı hedeflediği; masa etrafında buluşan her üyenin önerilerinin önemsendiği mesajı toplantıda öne çıktı. Ersoy, üyelerin birikimi ve rehberliğinin önceliklerin doğru belirlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Başkanlığın rolü ve sürdürülecek destek:

Kasım 2022'de kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kuruluşundan bu yana cemevlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetlere katkı sunduğu hatırlatıldı. Ersoy, Başkanlığın yurt içinde ve yurt dışında Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yolundaki çalışmalarına Bakanlığın desteğinin süreceğini vurguladı.

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin gönül dünyasından ilham alındığına dikkat çeken Ersoy, "Yetmiş iki millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz" ve bu bakışın vatandaşların kendilerini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmelerini sağlamayı hedeflediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırlattığı "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü de rehber kabul ettiklerini belirterek muhabbeti ve kardeşliği güçlendirmek için ortak gayret vurguladı.

Toplantı, kurul üyelerinin görüşlerinin hizmete dönüşmesi hedefiyle karşılıklı güven ve iş birliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalar için bir başlangıç niteliğinde değerlendirildi. Ersoy, üstlenilen görev ve sunulan katkılar dolayısıyla kurul üyelerine teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi.

ALEVİ-BEKTAŞİ DANIŞMA KURULU İLK TOPLANTISINI BAKAN ERSOY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ