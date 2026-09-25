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Danon’dan BM kürsüsünde Starlink provokasyonu, İranlı diplomat sessiz kaldı

BM 81. Genel Kurulu’nda Danny Danon, İranlı diplomata Starlink terminali uzattı; diplomat tepki göstermeyip görmezden geldi, görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Caner Şahin

Danon’dan BM kürsüsünde Starlink provokasyonu, İranlı diplomat sessiz kaldı

Olayın ayrıntıları:

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu oturumunda İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, salonda İranlı bir diplomata yaklaşarak ona bir Starlink terminali uzattı. Danon, terminali verirken, "Bunu Tahran’a yanınızda götürün, sizin için çok faydalı olabilir" dedi.

İranlı diplomat ise Danon’un bu girişimine karşılık vermeyip yüzünü çevirerek tepki göstermedi. Olay anına dair görüntüler toplantı sırasında kayda geçti.

Sosyal medyada yankıları:

Paylaşılan görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve geniş bir yorum akımı oluşturdu. Kullanıcılar Danon’un hareketini bazı paylaşımlarda provokatif ve taciz olarak nitelendirirken, İranlı diplomatik temsilcinin sessiz kalışı sıkça vurgulandı.

Görüntüler, oturumdaki bu davranışın diplomasi sınırları ve sahadaki söylem açısından tartışılmasına yol açtı. Tarafların konuya ilişkin resmi ek açıklamaları kaynak metinde yer almamaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu&#039;nda İranlı bir diplomat, İsrail&#039;in BM Daimi Temsilcisi...

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İranlı bir diplomat, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik Starlink cihazı ile gerçekleştirdiği provokatif eylemine karşılık vermedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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