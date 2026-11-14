Dar sokaklarda zorlu müdahale: Çerkezköy'de çatı yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak adresinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edildi.

Müdahale ve tahliye:

Yağmur ve rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman büyürken, itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Bölgedeki dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşımı zorlaştı; park halindeki araç sahiplerinden yol açılması istendi ve ekipler uzun süreli çalışma yürüttü.

Söndürme, soğutma ve soruşturma:

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

4 KATLI APARTMANIN TERAS KATINDA YANGIN