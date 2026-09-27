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Dar sokaklardan Ormanya'ya: emekliliğin tadını çıkaran dört eşek

Mardin'in dar sokaklarında yıllarca çöp taşıyan 4 eşek, iş güçleri azaldığı için rehabilite edilip Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda emekli edildi; çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dar sokaklardan Ormanya'ya: emekliliğin tadını çıkaran dört eşek

ormanya'ya geçiş ve rehabilitasyon:

Mardin’de çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda uzun yıllar temizlik işlerinde çalışan eşekler, ilerleyen yaş ve azalan iş gücü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Çocuk Hayvan Çiftliği'ne getirildi. Rehabilitasyondan geçirilen 3 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 4 eşek, kendileri için oluşturulan alanda yaşamlarını sürdürüyor.

yaşam kalitesi ve bakım:

Çiftlik sorumlusu veteriner hekim Muharrem Topdemir, eşeklerin yaşlarının yaklaşık olarak 15-20 aralığında olduğunu belirtiyor. Topdemir, bu hayvanların rahat ve huzurlu bir ortamda kalmaları amacıyla rehabilite edildiğini ve medikal tedavilerinden beslenmelerine kadar her aşamanın düzenli olarak takip edildiğini ifade ediyor.

Hayvanların günlük kontrolleri, veteriner hekimler ve ehliyetli personel tarafından yürütülüyor. Ayrıca biyologlarla birlikte alınan önlemler sayesinde ziyaretçiler ile hayvanlar arasındaki temasta oluşabilecek patojen riskleri kontrol altında tutuluyor; böylece hem ziyaretçi hem de hayvan sağlığı gözetiliyor.

ziyaretçi ilgisi ve eğitimsel katkı:

Ormanya'yı ziyaret eden vatandaşlar, özellikle okul grupları ve çocuklar, rehabilite edilen eşeklere yoğun ilgi gösteriyor. Topdemir, hayvanların ilk geldiğinde tedirgin olduklarını ancak zamanla ortama alıştıklarını ve ziyaretçilerle kurulan temanın hem hayvanların sosyalleşmesine hem de ziyaretçilere doğayla empati kurma fırsatı sunduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak, Mardin’den gelen bu dört eşek kalan ömürlerini veterinercare ve düzenli bakım altında, Ormanya'nın Çocuk Hayvan Çiftliği'nin dikkat çeken sakinleri olarak geçiriyor; ziyaretçilere doğaya dair gözlem ve eğitim imkânı sağlıyorlar.

MARDİN&#039;DE ÇÖP KAMYONLARININ GİREMEDİĞİ DAR SOKAKLARDA YILLARCA ÇÖP TAŞIYAN EŞEKLER, ÇALIŞMA...

MARDİN'DE ÇÖP KAMYONLARININ GİREMEDİĞİ DAR SOKAKLARDA YILLARCA ÇÖP TAŞIYAN EŞEKLER, ÇALIŞMA GÜÇLERİNİN AZALMASININ ARDINDAN KOCAELİ'DEKİ ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA EMEKLİLİKLERİNİN TADINI ÇIKARIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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